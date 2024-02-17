«Барселона» сделала предложение Араухо

Каталонская «Барселона» договаривается с защитником Рональдом Араухо о подписании нового трудового договора. Об этом рапортует газета Marca.

По сведениям источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку провел переговоры с представителями 24-летнего уругвайца. Функционер дал понять, что клуб заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. «Барселона» готова продлить контракт с Рональдом до 2029 или 2030 года. Клуб предложит игроку более выгодные финансовые условия.

Ранее сообщалось, что в подписании Араухо заинтересована мюнхенская «Бавария». Немцы предлагали за него 75 миллионов евро, но получили отказ.