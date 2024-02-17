Винисиус посвятил публикацию Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор разместил в социальных сетях публикацию, которую посвятил своему бывшему одноклубнику Кариму Бензема.

Бразильский форвард опубликовал нарезку с игрой и голами француза во времена выступлений за «королевский» клуб. «Как мне было тогда легко», - оставил сообщение Винисиус под этим постом.

Напомним, что Бензема покинул мадридский коллектив летом прошлого года в статусе свободного агента. Опытный француз уехал в чемпионат Саудовской Аравии, подписав контракт с «Аль-Иттихадом». В текущем сезоне Карим сыграл 24 поединка, записав на свой счет 15 забитых мячей и пять голевых передач.