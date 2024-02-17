«Реал» подписал Мбаппе

Трансферная сага о переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» подходит к концу. По сообщениям в социальных сетях инсайдера Рамона Альвареса де Муна, 25-летний форвард подписал контракт с «королевским» клубом.
«Мбаппе подписал контракт с «Реалом». Дело сделано», - гласит сообщение журналиста.
Ранее стало известно, что Килиан отказался от пролонгации сотрудничества со своим нынешним клубом – «ПСЖ». Нападающий покинет французскую команду по завершении сезона на правах свободного агента.
За парижан он выступает с 2018 года. Мбаппе провел 290 матчей, забил 243 гола и сделал 105 ассистов.
Бан пользователя