«Реал» подписал Мбаппе

Трансферная сага о переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» подходит к концу. По сообщениям в социальных сетях инсайдера Рамона Альвареса де Муна, 25-летний форвард подписал контракт с «королевским» клубом.

«Мбаппе подписал контракт с «Реалом». Дело сделано», - гласит сообщение журналиста.

Ранее стало известно, что Килиан отказался от пролонгации сотрудничества со своим нынешним клубом – «ПСЖ». Нападающий покинет французскую команду по завершении сезона на правах свободного агента.

За парижан он выступает с 2018 года. Мбаппе провел 290 матчей, забил 243 гола и сделал 105 ассистов.

Мбаппе дал ответ «Реалу»