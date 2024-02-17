«Вильярреал» с «Хетафе» забили по голу

25-й тур чемпионата Испании стартовал матчем середняков, «Вильярреала» и «Хетафе». На 13-й минуте Гонсалу Гуэдеш результативно завершил атаку, но судья усмотрел там вне игры. А вот голевой удар гостей был нанесен по правилам, это Неманья Максимович был точен из пределов штрафной. Алехандро Баэна постоянно бил по воротам, но вратарь спас свою команду на 29-й минуте. Хозяева все же отыгрались на 57-й минуте, Санти Комесанья не смог расстрелять ворота, а Альберто Морено был беспощаден. У Гастона Альвареса был момент после подачи корнера, но удар головой неточный.
Ничья 1:1, «Хетафе» не смог подняться с 10-го места, а соперник - с 13-го.
Протокол игры
|24'Максимович Неманья (0:1)
|(1:1) Морено Альберто56'
Йоргенсен Филип•Фемения Кико•Альбиоль Рауль•Москера Йерсон•Морено Альберто71' (Парехо Даниэль (71') •Ахомач Илиас60' (Моралес Луис (60') •Комесанья Санти71' (Капу Этьен (71') •Коклен Франсис71' (Куэнка Хорхе (71') •Баэна Алехандро84' (Траоре Бертран (84') •Морено Херард•Гуэдеш Гонсалу
Сория Давид•Иглесиас Хуан 38'60' (Мориба Илайкс (60') •Дьене Даконам•Альдерете Омар•Рико Диего•Гринвуд Мэйсон•Максимович Неманья•Милья Луис•Мартин Хорхе31' (Аленья Карлес (31') •Майораль Борха86' (Латаса Хуан (86') •Мата Хайме60' (Альварес Гастон (60')
16 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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