«Вильярреал» с «Хетафе» забили по голу

25-й тур чемпионата Испании стартовал матчем середняков, «Вильярреала» и «Хетафе». На 13-й минуте Гонсалу Гуэдеш результативно завершил атаку, но судья усмотрел там вне игры. А вот голевой удар гостей был нанесен по правилам, это Неманья Максимович был точен из пределов штрафной. Алехандро Баэна постоянно бил по воротам, но вратарь спас свою команду на 29-й минуте. Хозяева все же отыгрались на 57-й минуте, Санти Комесанья не смог расстрелять ворота, а Альберто Морено был беспощаден. У Гастона Альвареса был момент после подачи корнера, но удар головой неточный.

Ничья 1:1, «Хетафе» не смог подняться с 10-го места, а соперник - с 13-го.