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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» с «Хетафе» забили по голу

17 Февраля 2024 • 01:09 Комментировать
Вильярреал
1:1
Хетафе

25-й тур чемпионата Испании стартовал матчем середняков, «Вильярреала» и «Хетафе». На 13-й минуте Гонсалу Гуэдеш результативно завершил атаку, но судья усмотрел там вне игры. А вот голевой удар гостей был нанесен по правилам, это Неманья Максимович был точен из пределов штрафной. Алехандро Баэна постоянно бил по воротам, но вратарь спас свою команду  на 29-й минуте. Хозяева все же отыгрались на 57-й минуте, Санти Комесанья не смог расстрелять ворота, а Альберто Морено был беспощаден. У Гастона Альвареса был момент после подачи корнера, но удар головой неточный.

Ничья 1:1, «Хетафе» не смог подняться с 10-го места, а соперник - с 13-го.

Протокол игры  
Вильярреал1:1Хетафе
  24'Максимович Неманья (0:1)
(1:1) Морено Альберто56'  
Йоргенсен ФилипФемения КикоАльбиоль РаульМоскера ЙерсонМорено Альберто 71' (Парехо Даниэль ( 71') Ахомач Илиас 60' (Моралес Луис ( 60') Комесанья Санти 71' (Капу Этьен ( 71') Коклен Франсис 71' (Куэнка Хорхе ( 71') Баэна Алехандро 84' (Траоре Бертран ( 84') Морено ХерардГуэдеш Гонсалу
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаЭрик-Бертран БайиТригерос МануэльСорлот Александр
Сория ДавидИглесиас Хуан  38' 60' (Мориба Илайкс ( 60') Дьене ДаконамАльдерете ОмарРико ДиегоГринвуд МэйсонМаксимович НеманьяМилья ЛуисМартин Хорхе 31' (Аленья Карлес ( 31') Майораль Борха 86' (Латаса Хуан ( 86') Мата Хайме 60' (Альварес Гастон ( 60')
Запасные: Оскар РодригесКармона Хосе АнхельЭрранс АлехандроСантьяго ХесусБенито ХорхеФузато ДаниэлДуарте Домингуш
16 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Хетафе

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16 Февраля
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Проверенный прогноз и ставка на матч Вильярреал – Хетафе чемпионата Испании – 16 февраля 2024
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