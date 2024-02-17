Хави ответил на вопрос о возможном уходе де Йонга из «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на слухи о приближающемся уходе полузащитника Френки де Йонга.

По сведениям различных источников, каталонский клуб всерьёз рассмотрит возможность продажи нидерландца предстоящим летом, если тот не продлит контракт. Интерес к де Йонгу проявляют «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Френки – игрок мирового класса. Сейчас не самое подходящее время для разговоров о его уходе. Клуб обсудит с ним ситуацию в конце сезона», – приводит инсайдер Фабрицио Романо ответ Хави.

Напомним, что сам тренер «Барселоны» точно покинет клуб летом – он уже объявил об этом публично.