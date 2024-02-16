«ПСЖ» готов предложить де Йонгу солидную зарплату

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Слухи о возможном уходе нидерландца грядущим летом продолжают набирать обороты, в числе претендентов на игрока по-прежнему значатся топ-клубы Английской премьер-лиги и «ПСЖ». По информации Mundo Deportivo, парижский гранд решительное настроен переманить звёздного хавбека «сине-гранатовых» в свои ряды. По данным источника, 26-летнему футболисту будет предложена солидная зарплата – примерно та же, что сейчас в «Барселоне». Именно де Йонг, напомним, считается самым высокооплачиваемым игроком каталонцев.

Ранее сообщалось, что трансфер Френки де Йонга может обойтись «ПСЖ» в 100 млн евро.