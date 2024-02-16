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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ» к Гави

16 Февраля 2024 • 21:24 Комментировать
Сельта
...
Барселона
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Через 21 ч. 44 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на информацию о том, что полузащитник Гави является трансферной целью «ПСЖ».

«Гави - футболист «Барселоны». Он должен остаться и стать одним из будущих капитанов команды. Гави – будущее «Барселоны», - слова Хави приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

В настоящий момент Хави готовит «Барселону» к гостевому матчу чемпионата Испании против «Сельты». Игра пройдёт в субботу, 17 февраля. На текущий момент «Барселона» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Ла Лиги. От лидирующего «Реала» каталонцы отстают на десять очков.

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