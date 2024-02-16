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Мбаппе говорил друзьям, что хочет в «Реал»

16 Февраля 2024 • 21:13 Комментировать

Всё идёт к тому, что летом Килиан Мбаппе станет игроком «Реала». Как сообщает The Athletic, звёздный нападающий «ПСЖ» ещё прошлым летом сообщил лучшим друзьям в раздевалке о желании перейти в «Реал».

Накануне в прессе появилась информация о том, что Килиан Мбаппе уведомил о намерении уйти из клуба президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи. Теперь 25-летний футболист может спокойно вести переговоры о контракте с «Реалом».

Отметим, что за «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступает с лета 2017 года после трансфера из «Монако». С тех пор нападающий провёл 290 матчей, в которых забил 243 гола и отдал 105 голевых передач на партнёров.

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