​«Барселона» отказалась от Нагельсманна по двум причинам

«Барселона» вычеркнула Юлиана Нагельсманна из списка претендентов на должность главного тренера. Как сообщает испанское издание Sport, в каталонском клубе отказались от Нагельсманна по двум причинам.

Во-первых, чемпионат Европы завершится в середине июля, и Юлиан Нагельсманн, ныне работающий со сборной Германии, до тех пор может быть занят. То есть Нагельсманн может очень поздно начать предсезонную подготовку, что не устраивает «Барселону».

А во-вторых, «Барселона» на этот раз хочет пригласить более опытного тренера.

Напомним, что после недавнего поражения от «Вильярреала» Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона.