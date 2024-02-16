Хави прокомментировал решение Мбаппе покинуть «ПСЖ»

Наставник испанской «Барселоны» Хави отреагировал на информацию о том, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе уйдёт из французского клуба в конце сезона.

«Сейчас мне нечего сказать. На данный момент нас интересуют другие более важные вещи. В первую очередь нужно хорошо закончить сезон, а также у нас впереди игра в Лиге чемпионов с «Наполи», – приводит слова специалиста издание Marca.

Напомним, что встреча между командами состоится 21 февраля и начнётся в 23:00 по московскому времени.

В чемпионате Испании «Барселона» после 24 туров располагается на третьей позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 51 очко.