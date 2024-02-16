​У Левандовски спросили о возможном назначении Флика тренером «Барселоны»

Недавно Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона. Одним из кандидатов на пост рулевого каталонской команды называется Ханс-Дитер Флик, который сейчас находится без работы. Вопрос о возможном назначении Флика получил нападающий «сине-гранатовых» Роберт Левандовски. Ранее поляк выступал под руководством этого специалиста в «Баварии». Левандовски не стал много говорить о возможном приходе в клуб Флика.

«Тренером «Барселоны» сейчас является Хави. Флик – хороший человек», - сказал Левандовски, чьи слова приводит испанский Sport.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 17 февраля – против «Сельты» на выезде.