​Левандовски объяснил проблемы «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски объяснил, почему команда испытывает трудности в этом сезоне. По мнению поляка, иногда на поле сказывается отсутствие опыта.

«В прошлом году у нас в команде были Бускетс, Альба и Пике. В этом году у нас сплав молодости и опыта, и это заметно», - цитирует Левандовски Sport.

В то же время Левандовски позитивно настроен на оставшуюся часть сезона.

«Я уверен, что мы отпразднуем много побед и в конце сезона что-нибудь выиграем», - сказал Левандовски, чей контракт с каталонским клубом рассчитан до середины 2026 года.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 17 февраля – против «Сельты».