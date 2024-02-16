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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски объяснил проблемы «Барселоны»

16 Февраля 2024 • 17:38 Комментировать
Сельта
...
Барселона
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17.02 20:30

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски объяснил, почему команда испытывает трудности в этом сезоне. По мнению поляка, иногда на поле сказывается отсутствие опыта.

«В прошлом году у нас в команде были Бускетс, Альба и Пике. В этом году у нас сплав молодости и опыта, и это заметно», - цитирует Левандовски Sport.

В то же время Левандовски позитивно настроен на оставшуюся часть сезона.

«Я уверен, что мы отпразднуем много побед и в конце сезона что-нибудь выиграем», - сказал Левандовски, чей контракт с каталонским клубом рассчитан до середины 2026 года.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 17 февраля – против «Сельты».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски

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