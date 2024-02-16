Журналист рассказал, когда «Реал» может объявить о трансфере Мбаппе

Журналист Фредерик Хермель высказался на тему будущего нападающего Килиана Мбаппе. Ранее появилась информация о том, что 25-летний игрок уведомил президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи о своём решении уйти из клуба летом. Ожидается, что Мбаппе перейдёт в «Реал».

«Несколько недель назад мне сказали, что «Реал» хотел бы объявить об этом в апреле-мае, не раньше, из-за риска конфронтации в Лиге чемпионов. В Мадриде мне сказали, что «Реал» не хочет унижать «ПСЖ» в этой истории», - слова журналиста приводит RMC Sport.

Напомним, что Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» свободным агентом – его действующий контракт с «ПСЖ» истекает летом.

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