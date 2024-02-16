Всё идёт к тому, что летом Килиан Мбаппе станет игроком «Реала». На страницах издания Marca была опубликована заметка о ситуации форварда «ПСЖ». В ней подчёркивается, что Мбаппе послал важный сигнал «Реалу». Так, 25-летний футболист дал понять, что хочет играть только за «сливочных», и что «сердце для него выше других обстоятельств, даже денег».

Отмечается, что Мбаппе ради «Реала» придётся пойти на существенное сокращение заработка, к чему футболист готов.

В ближайшие месяцы «Реалу» предстоит окончательно оформить переход Килиана Мбаппе.

Накануне сообщалось, что Мбаппе уведомил президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи о намерении уйти из клуба летом.

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