​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала»

В прессе продолжают обсуждать будущее Килиана Мбаппе. Накануне сообщалось, что 25-летний форвард уведомил «ПСЖ» о намерении покинуть клуб по завершению сезона в статусе свободного агента. Ожидается, что Мбаппе летом примерит на себе футболку «Реала».

В то же время журналист Жота Жорди в программе El Chiringuito TV сообщил, что подписание Мбаппе обсуждает «Барселона». По словам журналиста, представители каталонского клуба даже обращались к нему, спрашивая, не знает ли он, подписал ли «Реал» какое-то соглашение с Мбаппе.

Отмечается, что «Барселоне» для приглашения Мбаппе нужно будет продавать игроков – в нынешних финансовых условиях подписать звёздного француза нереально.

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Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»