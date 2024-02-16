Экс-кандидат в президенты «Барселоны» назвал ошибкой уход Месси из клуба

Виктор Фонт, бывший кандидат в президенты «Барселоны», поделился мнением об уходе из каталонского клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Напомним, что форвард покинул «сине-гранатовых» летом 2021 года на правах свободного агента. Затем он присоединился к «ПСЖ».

«Это большая ошибка нынешнего президента и одна из самых больших ошибок в истории клуба. Лео был очень важен на этой переходной стадии. Было очевидно, что нам не хватало талантливых игроков», – приводит слова функционера издание As.

Добавим, что в составе «Барселоны» Месси стал четырёхкратным победителем Лиги чемпионов, 10-кратным чемпионом Испании и семикратным обладателем Кубка страны.