«Барселона» не собирается продавать Гави

Каталонская «Барселона» не собирается расставаться со своим полузащитником Гави, несмотря на интерес со стороны французского «ПСЖ». По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» считают футболиста неприкасаемым.

Напомним, Гави в конце осени получил травму крестообразных связок колена в расположении сборной Испании. По этой причине полузащитник вынужден пропустить оставшуюся часть нынешнего сезона.

19-летний Гави очень нравится главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике, который работал с молодым полузащитником в сборной Испании. Тем не менее, «Барселона» не собирается продавать своего футболиста.