Мбаппе должен выполнить три условия для перехода в «Реал» - известны все пункты

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, судя по всему, переходит в мадридский «Реал». Однако для оформления сделки 25-летнему французу нужно выполнить некоторые условия «королевского» клуба, об этом рапортует газета Marca.

«Реал» хочет, чтобы нападающий публично заявил о переходе в клуб. Кроме того, Мбаппе должен принять контракт на условиях мадридской стороны. «Сливочные» готовы платить ему около 30 миллионов евро в год. Также перед трансфером Килиан должен понять, что не будет иметь статус выше других звезд команды.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона. В «Реал» он перейдет на правах свободного агента.

Мбаппе дал ответ «Реалу»