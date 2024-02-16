Журналист раскрыл все детали контракта Мбаппе в «Реале»

Журналист Хосеп Педрероль высказался о потенциальном трансфере нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Оклад Мбаппе в «Реале» не будет больше, чем у Беллингема и Винисиуса. Срок соглашения будет рассчитан на пять-шесть лет. Подписной бонус – 50 миллионов евро», - передает слова журналиста Madrid Universal.

Ранее стало известно, что 25-летний нападающий отказался от подписания нового контракта с «ПСЖ».

За французский гранд Мбаппе выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 30 поединках, в которых отметился 31 голом и семью результативными передачами.

Мбаппе дал ответ «Реалу»