Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг хочет остаться в «Барселоне», но не на условиях руководства

16 Февраля 2024 • 10:02 Комментировать
Сельта
...
Барселона
1 4.00 X 3.85 2 1.85
17.02 20:30

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в данный момент склоняется к тому, чтобы остаться в каталонском клубе на следующий сезон. При этом, если верить изданию Sport, нидерландец хочет остаться на своих условиях, а не принимать предложение руководства по новому контракту.

Источник также сообщает, что де Йонг поскорее хотел бы узнать, кто возглавит «Барселону» ближайшим летом. Напомним, Хави Эрнандес покинет клуб по окончании сезона.

Де Йонг является самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны». Его зарплата составляет 37,5 миллионов евро в год. Руководство хотело бы значительно сократить эту цифру.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг

Новости по матчу

Сегодня, 16 Февраля
10:15
«Бавария» прилагает большие усилия для возвращения Флика, но тренер может оказаться в Ла Лиге
10:02
Де Йонг хочет остаться в «Барселоне», но не на условиях руководства
15 Февраля
18:18
Левандовски: «Я хочу попросить болельщиков успокоиться»
16:29
Ямаль: «В Ла Лиге есть матчи, где ты можешь расслабиться, но в Лиге чемпионов другая интенсивность»
16:23
Если «Барселона» не сможет подписать опорника, на этой позиции будет играть защитник
15:57
«Барселона» летом хочет выручить 100 миллионов евро на продажах, клуб выбрал двух игроков 5
15:51
«Барселона» добилась прогресса в переговорах по трансферу игрока «Жироны»
15:45
Фати может получить новый шанс в «Барселоне», особенно если клуб возглавит де Дзерби
15:19
Если «Барселона» будет вынуждена продать защитника, клуб выберет Кунде, а не Араухо
14:51
​Известна позиция де Йонга по будущему в «Барселоне»
13:21
«Барселона» готова продать Бальде, если за игрока предложат хорошие деньги
12:18
Флик интересен клубам из АПЛ
14 Февраля
23:35
Ямаль: «Я осуществил мечту, оказавшись в первой команде «Барселоны»
22:53
Ямаль: «Я всегда буду благодарен Хави»
22:27
«Тоттенхэм» готов потратить 70 млн евро на вингера «Барселоны»
21:53
Де Йонг интересен четырём топ-клубам
21:37
Лапорта поддерживает идею назначения Тухеля в «Барселону» 1
21:13
«Барселона» может усилить атаку игроком «Боруссии» 1
20:55
Агент де Дзерби встретился со спортивным директором «Барселоны»
20:32
«Барселона» будет готова продать де Йонга, если он не продлит контракт
16:04
Лондонский топ-клуб хочет купить де Йонга за 60 миллионов евро, это не «Челси»
14:15
«Барселоне» придётся заплатить 77 миллионов евро, чтобы оставить де Йонга на два сезона 2
12:01
Чех: «В 2003 году я мог перейти в «Барселону», но президентские выборы выиграл Лапорта и всё сорвалось»
11:40
Деку хочет видеть в «Барселоне» игрока «Эвертона»
11:09
«Барселона» будет готова выслушать предложения по трансферу Кунде 1
00:03
Чех: «Мало кто знает, но в детстве я болел за «Барселону»
13 Февраля
23:46
Дембеле: «Месси всегда был моим любимым игроком»
23:16
Дембеле рассказал, в чём разница между «Барселоной» и «ПСЖ»
22:58
«Барселона» вряд ли подпишет Эрмосо, игрок также интересен клубам АПЛ
21:27
Де Дзерби не возглавит «Барселону» — раскрыта причина 1
15:37
Хави и Деку хотят убрать из «Барселоны» 1
15:11
Фелиш вряд ли успеет восстановиться к первой игре с «Наполи» в Лиге чемпионов
14:59
Жена Гюндогана: «Я очень рада, что Илкай перешёл в «Барселону», ведь он с детства об этом мечтал»
14:29
У де Йонга есть всего неделя, чтобы ответить на предложение «Барселоны» по новому контракту
14:22
«Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад 1
13:02
«Барселона» сделала запрос по вингеру «Баварии»
12:13
Журналист Ромеро оценил шансы на приход де Дзерби в «Барселону»
11:58
«Барселона» хочет продлить аренду Фелиша ещё на один год
11:26
«Барселона» летом хочет подписать суперзвезду, главная цель – игрок «Милана» 1
11:05
У «Барселоны» увеличились шансы на приглашение Тухеля
12 Февраля
18:07
Глеб заявил, что Головин смог бы заиграть в «Барселоне»
11:46
Тренер «Гранады» выразил восхищение Хави как тренером
02:47
Деку прокомментировал возможное назначение Аморима в «Барселону»
00:52
Де Йонг не хочет покидать «Барселону» 1
11 Февраля
20:43
Де Йонг ближе к уходу из «Барселоны», чем когда-либо
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля «Барселона» выбирает замену Хави из трёх тренеров - Клопп и Гвардиола отсеяны Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.02.24 в 23:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе Хетафе
2.08 3.45 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
10:49 · Испания. Ла Лига
Мбаппе должен выполнить три условия для перехода в «Реал» - известны все пункты
10:43 · Испания. Ла Лига
Лунин выиграл конкуренцию у Кепы, Анчелотти больше не будет выпускать испанца
10:34 · Испания. Ла Лига
Журналист раскрыл все детали контракта Мбаппе в «Реале»
10:20 · Германия. Бундеслига
Тухель предложил свои услуги «Барселоне»
10:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» прилагает большие усилия для возвращения Флика, но тренер может оказаться в Ла Лиге
10:02 · Испания. Ла Лига
Де Йонг хочет остаться в «Барселоне», но не на условиях руководства
09:46 · Испания. Ла Лига
Мадридский клуб намекнул на переход Мбаппе
09:21 · Испания. Ла Лига
Звёздный полузащитник «Барселоны» может уйти в «ПСЖ»
09:10 · Испания. Ла Лига
Надаль высказался о трансфере Мбаппе в «Реал»
08:52 · Испания. Ла Лига
Ротен рассказал, что будет с «ПСЖ» после ухода Мбаппе
15 Февраля
22:11 · Испания. Ла Лига
Тчуамени отреагировал на последние новости о Мбаппе, выложив эмодзи с попкорном
20:00 · Испания. Ла Лига
​«Реал» уверен в подписании Мбаппе – инсайдер Романо
19:53 · Испания. Ла Лига
​«Реал» продолжит работу по подписанию Мбаппе
19:14 · Германия. Бундеслига
​Защитник «Байера» Инкапье интересен мадридскому клубу
18:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» обратилась к Флику, но пока без предложения
Все новости
Рекомендуем