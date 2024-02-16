Де Йонг хочет остаться в «Барселоне», но не на условиях руководства

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в данный момент склоняется к тому, чтобы остаться в каталонском клубе на следующий сезон. При этом, если верить изданию Sport, нидерландец хочет остаться на своих условиях, а не принимать предложение руководства по новому контракту.

Источник также сообщает, что де Йонг поскорее хотел бы узнать, кто возглавит «Барселону» ближайшим летом. Напомним, Хави Эрнандес покинет клуб по окончании сезона.

Де Йонг является самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны». Его зарплата составляет 37,5 миллионов евро в год. Руководство хотело бы значительно сократить эту цифру.