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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский клуб намекнул на переход Мбаппе

16 Февраля 2024 • 09:46 Комментировать

Представитель Ла Лиги - «Хетафе» - посредством социальных сетей пошутил над трансфером нападающего Килиана Мбаппе. Пресс-служба мадридского клуба опубликовала фотографию 25-летнего форварда в форме команды, намекнув на переезд француза в столицу Испании.

Ранее стало известно, что Мбаппе решил покинуть «ПСЖ» и сообщил о своем выборе руководству парижского клуба. Новым местом работы нападающего должен стать мадридский «Реал».

Килиан выступает за французский коллектив с 2018 года. Он принял участие в 290 матчах «ПСЖ», записав на свой счет 243 забитых мяча и 105 голевых передач. Трудовое соглашение игрока с клубом истекает в конце июня.

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