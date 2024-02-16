Звёздный полузащитник «Барселоны» может уйти в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» заинтересовано в подписании одного из игроков каталонской «Барселоны». По информации инсайдера Бена Джейкобса, в трансферном шорт-листе парижского гранда находится полузащитник «сине-гранатовых» Гави.

Стоит отметить, что в настоящий момент 19-летний футболист проходит восстановление после травмы крестообразных связок колена. В текущем сезоне Гави провел 15 поединков за «Барселону», отметившись двумя голами и результативным пасом.

Трудовое соглашение хавбека с каталонцами рассчитано до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 90 миллионов евро.