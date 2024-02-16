Надаль высказался о трансфере Мбаппе в «Реал»

Звезда мирового тенниса Рафаэль Надаль высказался на тему потенциального трансфера форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Я бы позвал Мбаппе в «Реал», но не мне принимать решение. У мадридцев сейчас отличный подбор исполнителей. Если придет Килиан, то они станут еще сильнее», - передает слова спортсмена Cope.

Ранее в прессе появилась информация, что Мбаппе отказался от нового соглашения с «ПСЖ» и покинет клуб грядущим летом. Новым местом работы 25-летнего французского нападающего должен стать «Реал».

В текущем сезоне на счету форварда 31 гол и семь ассистов в 30 матчах.