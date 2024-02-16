Ротен рассказал, что будет с «ПСЖ» после ухода Мбаппе

Экс-полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен поделился мнением о назревающем переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«ПСЖ» станет слабее после ухода Мбаппе. Это очевидный факт. Можно подписать на его место Осимхена, но Виктор ниже классом Килиана. У нас уже есть игроки уровня Осимхена – Коло-Муани и Рамуш. Но их приход не принес успеха. Больше у клуба нет права на ошибку», - цитирует Ротена RMC Sport.

Ранее стало известно, что Мбаппе покинет парижский гранд летом. Его новым местом работы должен стать мадридский «Реал».

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