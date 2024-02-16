Мбаппе дал ответ «Реалу»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился со своим будущим. Как стало известно журналистам Lequipe, 25-летний нападающий сообщил мадридскому «Реалу», что пополнит ряды «сливочных» грядущим летом.

Мбаппе присоединится к «королевскому» клубу на правах свободного агента, поскольку его контракт с парижским грандом истекает в июне 2024 года.

В нынешнем сезоне Килиан поучаствовал в 30 поединках во всех турнирах. Нападающий записал на свой счет 31 гол и семь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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