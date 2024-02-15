Тчуамени отреагировал на последние новости о Мбаппе, выложив эмодзи с попкорном

Орельен Тчуамени, полузащитник мадридского «Реала» отреагировал на последние новости, что связаны с Килианом Мбаппе. Дело в том, что по недавней информации Мбаппе сказал президенту «ПСЖ» о своём желании уйти по окончании сезона.

Так, Тчуамени в одной из своих соцсетей опубликовал всего лишь два эмодзи – они изображают попкорн.

Мбаппе уже многие месяцы связывают с уходом из «ПСЖ» в мадридский «Реал», а Тчуамени ранее выражал желание, чтобы Мбаппе стал его одноклубником. Контракт Мбаппе с французским грандом подойдёт к концу по завершении текущего сезона.

​Мбаппе объявил президенту «ПСЖ» о своём решении по будущему