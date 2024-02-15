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​«Реал» уверен в подписании Мбаппе – инсайдер Романо

15 Февраля 2024 • 20:00 Комментировать

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо вошёл в число журналистов, которые сообщили главную новость дня: Килиан Мбаппе уведомил президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи о намерении уйти из клуба летом.

В ближайшие месяцы «ПСЖ» и Мбаппе будут обсуждать уход футболиста, а параллельно «Реал» будет работать над контрактом со звездой сборной Франции. Романо в социальных сетях отмечает, что в Мадриде уверены в подписании Мбаппе.

Килиану Мбаппе 25 лет. За «ПСЖ» он выступает с сезона 2017/2018. За этот период Мбаппе провёл 290 матчей, в которых забил 243 гола и отдал 105 голевых передач на партнёров.

Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»

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