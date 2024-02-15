​«Реал» продолжит работу по подписанию Мбаппе

В прессе появилась информация о том, что Килиан Мбаппе уведомил «ПСЖ» о своём уходе по завершению сезона. Звёздный форвард покинет клуб в статусе свободного агента.

Фаворитом на подписание Мбаппе остаётся «Реал», но никаких соглашений между сторонами ещё не было подписано. Как сообщает журналист Маттео Моретто, теперь «сливочные» будут продолжать работу по переходу 25-летнего француза.

Очевидно, что уведомление Мбаппе «ПСЖ» о намерении уйти является для «Реала» важным сигналом.

Ранее сообщалось, что «Реал» не предложит Мбаппе те финансовые условия, которые предлагал в 2022 году.

Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»