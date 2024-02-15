«Барселона» обратилась к Флику, но пока без предложения

«Барселона» связалась с бывшим тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом, чтобы узнать о его доступности. При этом предложения 58-летнему специалисту каталонцы пока что не делали, пишет The Athletic.

Источник отмечает, что после недавних контактов между сторонами появилось понимание того, что Флик очень хотел бы получить эту работу.

«Барселона» ищет нового тренера после того, как несколько недель назад Хави объявил о намерении покинуть клуб по завершению сезона.

Добавим, что на текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.