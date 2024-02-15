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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Я хочу попросить болельщиков успокоиться»

15 Февраля 2024 • 18:18 Комментировать
Сельта
...
Барселона
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17.02 20:30

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился комментарием о результатах команды в последних матчах.

— Нам необходимо провести анализ нашей игры. Я хочу попросить болельщиков успокоиться. «Барселона» будет действовать сплоченно и надеюсь, что после окончания сезона мы будем довольны результатами. У меня нет сомнений, что мы сможем одержать еще много побед, в том числе и в Лиге чемпионов, — цитирует Левандовски Mundo Deportivo.

После 24 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко.

18 февраля подопечные Хави Эрнандеса встретятся на выезде с «Сельтой». Матч 25-го тура Ла Лиги должен будет стартовать в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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