Левандовски: «Я хочу попросить болельщиков успокоиться»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился комментарием о результатах команды в последних матчах.

— Нам необходимо провести анализ нашей игры. Я хочу попросить болельщиков успокоиться. «Барселона» будет действовать сплоченно и надеюсь, что после окончания сезона мы будем довольны результатами. У меня нет сомнений, что мы сможем одержать еще много побед, в том числе и в Лиге чемпионов, — цитирует Левандовски Mundo Deportivo.

После 24 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко.

18 февраля подопечные Хави Эрнандеса встретятся на выезде с «Сельтой». Матч 25-го тура Ла Лиги должен будет стартовать в 20:30 по московскому времени.