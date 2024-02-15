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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль: «В Ла Лиге есть матчи, где ты можешь расслабиться, но в Лиге чемпионов другая интенсивность»

15 Февраля 2024 • 16:29 Комментировать
Сельта
...
Барселона
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17.02 20:30

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль сравнил уровень интенсивности матчей в чемпионата Испании и в Лиги чемпионов.

«В Ла Лиге есть матчи, где ты можешь расслабиться, подумать над ходом игры, но в Лиге чемпионов совсем другая интенсивность. Давление начинается с первых минут», – цитирует Ямаля Barca Universal.

Напомним, на следующей неделе «Барселона» сыграет на выезде с итальянским «Наполи» в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» не выигрывали этот турнир с 2015 года, когда командой руководил Луис Энрике.

В чемпионате «Барселона» в данный момент располагается на третьем месте, отставая от лидирующего «Реала» на 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль

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