Ямаль: «В Ла Лиге есть матчи, где ты можешь расслабиться, но в Лиге чемпионов другая интенсивность»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль сравнил уровень интенсивности матчей в чемпионата Испании и в Лиги чемпионов.

«В Ла Лиге есть матчи, где ты можешь расслабиться, подумать над ходом игры, но в Лиге чемпионов совсем другая интенсивность. Давление начинается с первых минут», – цитирует Ямаля Barca Universal.

Напомним, на следующей неделе «Барселона» сыграет на выезде с итальянским «Наполи» в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» не выигрывали этот турнир с 2015 года, когда командой руководил Луис Энрике.

В чемпионате «Барселона» в данный момент располагается на третьем месте, отставая от лидирующего «Реала» на 10 очков.