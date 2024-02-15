Если «Барселона» не сможет подписать опорника, на этой позиции будет играть защитник

У «Барселоны» есть запасной план на тот случай, если летом команде не удастся пригласить опорного полузащитника. По информации от издания Marca, в случае неудачи на трансферном рынке, на позиции опорника в следующем сезоне будет выступать Андреас Кристенсен, который номинально является центральным защитником.

Напомним, ранее приоритетным кандидатом для «Барселоны» назывался Мартин Субименди из «Реал Сосьедада», но «сине-гранатовые» вряд ли смогут заплатить за полузащитника отступные в размере 60 миллионов евро.

Кристенсен выступает за «Барселону» с лета 2022 года, когда перешёл свободным агентом из «Челси».