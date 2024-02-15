«Барселона» летом хочет выручить 100 миллионов евро на продажах, клуб выбрал двух игроков

Каталонская «Барселона» летом хочет выручить на продажах 100 миллионов евро. По информации от Cadena SER, «сине-гранатовых» определились, с какими футболистами нужно расстаться.

По сведениям источника, главными кандидатами на выход являются полузащитник Френки де Йонг и вингер Рафинья Диас. За обоих футболистов «Барселона» суммарно планирует выручить минимум 100 миллионов евро компенсации для решения проблем с долгами.

Напомним, ещё одной причиной для расставания с де Йонгом является огромная зарплата футболиста, которая составляет 37,5 миллионов евро в год. Летом 2022 года руководство пыталось избавиться от Френки, но нидерландец отказался уходить.