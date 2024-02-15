«Барселона» добилась прогресса в переговорах по трансферу игрока «Жироны»

Каталонская «Барселона» смогла добиться прогресса в переговорах по трансферу футболиста «Жироны». Речь идёт о полузащитнике Алеше Гарсие, который хотел бы присоединиться к «сине-гранатовым» летом.

По информации от издания Mundo Deportivo, «Барселона» действительно добилась прорыва в переговорах по приобретению 26-летнего хавбека. Руководство определило Гарсию приоритетным кандидатом на усиление позиции инсайда.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Алеш отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Ранее полузащитник числился в «Манчестер Сити», но так и не получил шанс заиграть под руководством Хосепа Гвардиолы.