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​Моуринью оштрафовали за давние нарушения в период работы в «Реале»

15 Февраля 2024 • 15:46 Комментировать

Жозе Моуринью столкнулся с наказанием из-за того, что в 2011 и 2012 годах он не уплатил правильную сумму налогов, работая в мадридском «Реале». Как сообщает Relevo, апелляция португальского тренера была отклонена Верховным судом. Таким образом, Моуринью вынужден заплатить суммарно более 1,45 миллиона евро как компенсацию и штраф.

Моуринью занимал должность главного тренера «Реала» в 2010-2013 годах. В настоящий момент Особенный находится без работы – в январе его уволили из «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов команды. В последние дни Моуринью слухи стали связывать с «Баварией».

​Моуринью резко высказался о боссах «Ромы», которые его уволили

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жозе Моуринью
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