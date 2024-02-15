Если «Барселона» будет вынуждена продать защитника, клуб выберет Кунде, а не Араухо

Каталонская «Барселона» летом может быть вынуждена продать одного из основных футболистов для того, чтобы справиться с долгами. По информации от Mundo Deportivo, если у «сине-гранатовых» возникнет такая необходимость, руководство решит продать Жюля Кунде, а не Рональда Араухо.

В этом сезоне тренерский штаб «Барселоны» не особо доволен выступлениями Кунде, который действует нестабильно, в отличие от прошлой кампании. Что касается Араухо, руководство «сине-гранатовых» хочет продлить контракт с уругвайским защитником.

Ранее сообщалось, что Рональд находится на радаре у мюнхенской «Баварии», а Кунде интересен клубам из АПЛ.