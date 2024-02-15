Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла замену Алонсо в своей академии

15 Февраля 2024 • 15:04 Комментировать
Сельта
...
Барселона
1 3.95 X 3.90 2 1.85
17.02 20:30

Каталонская «Барселона» определилась, кем заменит левого защитника Маркоса Алонсо, который с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона на правах свободного агента.

По информации от журналиста Фернандо Поло, руководство «Барселоны» сделает ставку на молодого выпускника академии Эктора Форта, который в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании успел провести два матча и отметиться одной результативной передачей.

17-летний Форт способен сыграть не только на левом, но и на правом фланге обороны. «Барселона» хочет продлить контракт с фуллбеком, ведь через полтора года у Эктора истекает действующее соглашение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо Эктор Форт ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Февраля
15:04
«Барселона» нашла замену Алонсо в своей академии
14:51
​Известна позиция де Йонга по будущему в «Барселоне»
13:21
«Барселона» готова продать Бальде, если за игрока предложат хорошие деньги
12:18
Флик интересен клубам из АПЛ
14 Февраля
23:35
Ямаль: «Я осуществил мечту, оказавшись в первой команде «Барселоны»
22:53
Ямаль: «Я всегда буду благодарен Хави»
22:27
«Тоттенхэм» готов потратить 70 млн евро на вингера «Барселоны»
21:53
Де Йонг интересен четырём топ-клубам
21:37
Лапорта поддерживает идею назначения Тухеля в «Барселону» 1
21:13
«Барселона» может усилить атаку игроком «Боруссии» 1
20:55
Агент де Дзерби встретился со спортивным директором «Барселоны»
20:32
«Барселона» будет готова продать де Йонга, если он не продлит контракт
16:04
Лондонский топ-клуб хочет купить де Йонга за 60 миллионов евро, это не «Челси»
14:15
«Барселоне» придётся заплатить 77 миллионов евро, чтобы оставить де Йонга на два сезона 1
12:01
Чех: «В 2003 году я мог перейти в «Барселону», но президентские выборы выиграл Лапорта и всё сорвалось»
11:40
Деку хочет видеть в «Барселоне» игрока «Эвертона»
11:09
«Барселона» будет готова выслушать предложения по трансферу Кунде 1
00:03
Чех: «Мало кто знает, но в детстве я болел за «Барселону»
13 Февраля
23:46
Дембеле: «Месси всегда был моим любимым игроком»
23:16
Дембеле рассказал, в чём разница между «Барселоной» и «ПСЖ»
22:58
«Барселона» вряд ли подпишет Эрмосо, игрок также интересен клубам АПЛ
21:27
Де Дзерби не возглавит «Барселону» — раскрыта причина 1
15:11
Фелиш вряд ли успеет восстановиться к первой игре с «Наполи» в Лиге чемпионов
14:59
Жена Гюндогана: «Я очень рада, что Илкай перешёл в «Барселону», ведь он с детства об этом мечтал»
14:29
У де Йонга есть всего неделя, чтобы ответить на предложение «Барселоны» по новому контракту
14:22
«Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад 1
13:02
«Барселона» сделала запрос по вингеру «Баварии»
12:13
Журналист Ромеро оценил шансы на приход де Дзерби в «Барселону»
11:58
«Барселона» хочет продлить аренду Фелиша ещё на один год
11:26
«Барселона» летом хочет подписать суперзвезду, главная цель – игрок «Милана» 1
11:05
У «Барселоны» увеличились шансы на приглашение Тухеля
12 Февраля
18:07
Глеб заявил, что Головин смог бы заиграть в «Барселоне»
11:46
Тренер «Гранады» выразил восхищение Хави как тренером
02:47
Деку прокомментировал возможное назначение Аморима в «Барселону»
00:52
Де Йонг не хочет покидать «Барселону» 1
11 Февраля
20:43
Де Йонг ближе к уходу из «Барселоны», чем когда-либо
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить Чалов может проститься с ЦСКА Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля» Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Февраля
15:09 · Италия. Серия А
«Наполи» обеспокоен формой Осимхена перед матчем с «Барселоной»
15:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Алонсо в своей академии
15:00 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» не верит в трансфер Салаха – клуб выбрал других кандидатов
14:51 · Испания. Ла Лига
​Известна позиция де Йонга по будущему в «Барселоне»
14:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» мечтает о трансфере полузащитника «Реала»
14:18 · Испания. Ла Лига
Алдонин: «Захарян имеет все шансы закрепиться в «Реал Сосьедаде»
13:39 · Испания. Ла Лига
Надаль: «Не знаю, кто бы справился лучше Переса на посту президента «Реала»
13:29 · Испания. Ла Лига
Браим Диас избежал травмы, полузащитник сыграет с «Райо Вальекано»
13:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова продать Бальде, если за игрока предложат хорошие деньги
13:01 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет подписать игрока «Реала»
12:52 · Германия. Бундеслига
Флик нанял нового агента - тренер интересен «Барселоне» и «Баварии»
12:39 · Испания. Ла Лига
Гарсия отреагировал на интерес «Барселоны»
12:18 · Англия. Премьер-лига
Флик интересен клубам из АПЛ
11:55 · Англия. Премьер-лига
Эдегор может вернуться в «Реал»
11:28 · Испания. Ла Лига
Представитель Захаряна: «Выйти на «Парк де Пренс» — мечта»
Все новости
Рекомендуем