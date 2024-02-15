«Барселона» нашла замену Алонсо в своей академии

Каталонская «Барселона» определилась, кем заменит левого защитника Маркоса Алонсо, который с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона на правах свободного агента.

По информации от журналиста Фернандо Поло, руководство «Барселоны» сделает ставку на молодого выпускника академии Эктора Форта, который в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании успел провести два матча и отметиться одной результативной передачей.

17-летний Форт способен сыграть не только на левом, но и на правом фланге обороны. «Барселона» хочет продлить контракт с фуллбеком, ведь через полтора года у Эктора истекает действующее соглашение.