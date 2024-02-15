​«Барселона» не верит в трансфер Салаха – клуб выбрал других кандидатов

«Барселона» ставит задачу по подписанию левого вингера в летнее трансферное окно. В списке каталонского клуба находится несколько игроков топового уровня. Учитывая финансовую сторону вопроса, «сине-гранатовые» считают подписать Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» невозможным. Зато каталонцы могут попробовать пригласить Габриэла Мартинелли («Арсенал») или Хвичу Кварацхелии («Наполи»).

Также на радаре «Барсы» находится Каору Митома («Брайтон»). В крайнем случае, каталонцы вернут из аренды своего воспитанника – Ансу Фати. Этот вариант не является приоритетным, пишет Mundo Deportivo.