​Известна позиция де Йонга по будущему в «Барселоне»

Будущее полузащитника Френки де Йонга остаётся обсуждаемым. В прессе появлялась информация о том, что «Барселона» хочет в ближайшее время услышать от нидерландца чёткий ответ по новому контракту. При этом испанский Sport пишет о том, что 26-летний де Йонг не торопится принимать решение. Отмечается, что игрок счастлив в клубе и не будет смиряться с ситуацией, при которой «сине-гранатовые» будут вынуждать его уйти.

Действующий контракт Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. В нынешнем сезоне нидерландец провёл 23 официальных матча, в которых забил один гол.