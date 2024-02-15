Алдонин: «Захарян имеет все шансы закрепиться в «Реал Сосьедаде»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Напомним, во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2) Захарян вышел на поле во втором тайме, не сумев отметиться результативными действиями за отведённое время.

«Арсен постепенно адаптируется в команде. Захарян имеет все шансы закрепиться в «Реал Сосьедаде», в том числе через выходы на замену, чтобы стать ещё более полезным игроком», — цитирует Алдонина «RT на русском».

В текущем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 26 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.