«Барселона» готова продать Бальде, если за игрока предложат хорошие деньги

Каталонская «Барселона» ближайшим летом может продать левого защитника Алехандро Бальде, который пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы. По информации от журналиста Фернандо Поло, «сине-гранатовые» продадут фуллбека, если получат хорошее предложение.

«Барселона» испытывает проблемы с финансовыми, поэтому продажа Бальде может помочь команде справиться с ситуацией. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту «сине-гранатовых» проявляется «Манчестер Сити».

До своей травмы Бальде в этом сезоне отметился одной результативной передачей в 18 матчах. Рыночная стоимость 20-летнего защитника оценивается в 50 миллионов евро.