Гарсия отреагировал на интерес «Барселоны»

Хавбек Алеш Гарсия, права на которого принадлежат «Жироне», высказался о возможном переходе в каталонскую «Барселону».

«Интерес «Барсы»? Не думаю, что у них есть мой телефонный номер. Когда ты показываешь футбол хорошего уровня, многие клубы проявляют интерес к тебе. Посмотрим в конце сезона, как все будет», - передает слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Алеш защищает цвета «Жироны» с 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. В текущем сезоне Гарсия провел 26 поединков, в которых записал на свой счет три гола и четыре результативные передачи.