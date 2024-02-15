Представитель Захаряна: «Выйти на «Парк де Пренс» — мечта»

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал, что значит для российского футболиста сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Напомним, матч проходил в Париже и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Захарян вышел на поле на 66-й минуте встречи, однако за оставшееся время отметиться результативными действиями полузащитнику не удалось.

«Конечно, выйти на «Парк де Пренс» — мечта. Игра высочайшего уровня. Наоборот, все должны радоваться, что есть у нас футболист, который на таком уровне выходит в 20 лет и играет. Надеюсь, у него всё будет получаться», — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

Ответный матч между «Реал Сосьедадом» и «ПСЖ» пройдёт 5 марта в Испании.