Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Представитель Захаряна: «Выйти на «Парк де Пренс» — мечта»

15 Февраля 2024 • 11:28 Комментировать
ПСЖ
2:0
Реал Сосьедад

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал, что значит для российского футболиста сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Напомним, матч проходил в Париже и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Захарян вышел на поле на 66-й минуте встречи, однако за оставшееся время отметиться результативными действиями полузащитнику не удалось.

«Конечно, выйти на «Парк де Пренс» — мечта. Игра высочайшего уровня. Наоборот, все должны радоваться, что есть у нас футболист, который на таком уровне выходит в 20 лет и играет. Надеюсь, у него всё будет получаться», — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

Ответный матч между «Реал Сосьедадом» и «ПСЖ» пройдёт 5 марта в Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад ПСЖ Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Февраля
11:28
Представитель Захаряна: «Выйти на «Парк де Пренс» — мечта»
03:50
​Мерино: «Настроены оптимистично, несмотря на поражение»
02:40
​«Реал Сосьедад» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне
02:38
Маркиньос: «Луис Энрике был очень зол в перерыве»
02:19
Мбаппе забил 8 голов в последних 6 матчах против команд из Ла Лиги
01:34
Баркола – о победе «ПСЖ»: «Я осуществил мечту»
01:20
Мбаппе – о победе «ПСЖ»: «Нам есть над чем работать»
01:14
Невероятная статистика Мбаппе: всего 80 минут на одно результативное действие в Лиге чемпионов
00:54
Мбаппе сравнялся с Салахом и Дрогба по голам в Лиге чемпионов
00:52
Мбаппе вернулся с голом, Захарян отметился для галочки: «ПСЖ» на классе прибил «Реал Сосьедад» 2
00:34
Захарян вышел на замену в матче против «ПСЖ»
00:26
Мбаппе стал рекордсменом Лиги чемпионов
00:18
«ПСЖ» установил два антирекорда в первом тайме матча против «Реал Сосьедада»
14 Февраля
22:46
Стало известно, почему Люка Эрнандес не попал в стартовый состав «ПСЖ»
22:30
«ПСЖ» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:22
Заир-Эмери уступил только Беллингему по одному любопытному показателю в Лиге чемпионов
22:09
«ПСЖ» - «Реал Сосьедад»: Мбаппе в старте, Захарян - в запасе
19:15
​Сёмин хочет, чтобы Захарян начал матч с «ПСЖ» с первых минут 1
14:02
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари Сен-Жермен – Реал Сосьедад Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
13:59
Булыкин: «В матче с «ПСЖ» у Захаряна будет большой шанс себя проявить» 1
13:47
Прогноз и ставка от Александра Неценко на матч ПСЖ – Реал Сосьедад Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
11:37
Силкин: «В матче с «ПСЖ» Захарян пройдёт тест на профпригодность»
10:51
Игроки «Динамо» пожелали Захаряну порвать всех в матче с «ПСЖ»
02:02
ПСЖ - Реал Сосьедад: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Февраля
21:40
Дембеле назвал цель «ПСЖ» на сезон
21:01
Альгуасиль — о матче с «ПСЖ»: «Это очень важный день для «Реал Сосьедада»
20:11
Бесплатный прогноз и ставка на матч ПСЖ — Реал Сосьедад Лиги чемпионов — 14 февраля 2024
19:30
​Энрике ответил, сыграет ли Мбаппе в матче Лиги чемпионов
17:29
​Сёмин: «Мне кажется, даже тренер «Реал Сосьедада» ещё не знает, выйдет ли Захарян на матч с «ПСЖ»
16:12
Фабиан Руис рассказал о настрое «ПСЖ» на матч с «Реал Сосьедадом»
16:04
Фабиан Руис: «Мы не обязаны выигрывать Лигу чемпионов»
16:00
Руис рассказал, готов ли Мбаппе сыграть в Лиге чемпионов с «Реал Сосьедадом»
15:28
Руис: «ПСЖ» предстоит тяжёлый матч против «Реал Сосьедада»
12 Февраля
12:48
Кубо продлил контракт с «Реал Сосьедадом»
10 Февраля
22:50
Прогноз на точный счёт матча ПСЖ – Реал Сосьедад Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить Чалов может проститься с ЦСКА Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля» Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Февраля
13:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова продать Бальде, если за игрока предложат хорошие деньги
13:01 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет подписать игрока «Реала»
12:52 · Германия. Бундеслига
Флик нанял нового агента - тренер интересен «Барселоне» и «Баварии»
12:39 · Испания. Ла Лига
Гарсия отреагировал на интерес «Барселоны»
12:18 · Англия. Премьер-лига
Флик интересен клубам из АПЛ
11:55 · Англия. Премьер-лига
Эдегор может вернуться в «Реал»
11:28 · Испания. Ла Лига
Представитель Захаряна: «Выйти на «Парк де Пренс» — мечта»
11:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и Араухо пришли к важному решению
09:56 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин назвал суперклуб, в который хочет перейти
09:26 · Испания. Ла Лига
Кроос ответил на вопрос о восстановлении Куртуа
09:09 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предлагала 75 миллионов евро за звезду «Барселоны»
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» решил подписать игрока «Барселоны» 2
08:25 · Германия. Бундеслига
Дэвис сделал выбор между «Реалом» и «Баварией»
04:18 · Испания. Ла Лига
​Мусаккио будет выступать в команде Агуэро
04:07 · Италия. Серия А
​Пиоли рад успехам Диаса
Все новости
Рекомендуем