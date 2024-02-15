«Барселона» и Араухо пришли к важному решению

Защитник Рональд Арауход может подписать новый трудовой договор с каталонской «Барселоной». Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, накануне представители уругвайского футболиста провели переговоры со спортивным директором «сине-гранатовых» Деку. Обе стороны дали понять, что заинтересованы в пролонгации сотрудничества. Срок действующего контракта между клубом и защитником истекает в 2026 году.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Рональду со стороны мюнхенской «Баварии».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Араухо провел 17 матчей, в которых забил гол и получил четыре желтые карточки.