​Мусаккио будет выступать в команде Агуэро

Бывший аргентинский футболист Матео Мусаккио, запомнившийся выступлениями за такие клубы, как, аргентинский «Ривер Плейт», испанский «Вильярреал», а также итальянские «Милан» и «Лацио», возвращается на поле.

Но пока лишь в любительском формате - он будет выступать за команду Серхио Агуэро «Куниспортс», которая принимает участие в «Кингз Лиг». О своем возвращении на поле Мусаккио сообщил лично посредством социальных сетей.

В прошлом футболист даже привлекался к выступлениям в сборной Аргентины, проведя в ее футболке в общей сложности шесть матчей в период с 2001 по 2017 год.