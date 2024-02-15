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Чемпионат Испании. Ла Лига

Оуэн: «Браим Диас напомнил мне Месси»

15 Февраля 2024 • 03:49 Комментировать

Бывший футболист мадридского «Реала» Майкл Оуэн высоко ценит игру нынешнего нападающего клуба Браима Диаса, который вернулся в «Реал» из аренды в «Милан» и доказывает свою пользу клубу. Оуэн признался, что действия Диаса на поле напомнили ему не кого-нибудь, а самого Лионеля Месси:

- То, что я вижу, то, как он прикасается к мячу, почему-то напоминает мне про Лионеля Месси. Я именно так подумал, в том числе и наблюдая его короткие быстрые передачи, его левую ногу, его габариты. Все напоминает мне в нем о Месси, - цитирует слова бывшего обладателя «Золотого мяча» pianetamilan.it.


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