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Ямаль: «Я осуществил мечту, оказавшись в первой команде «Барселоны»

14 Февраля 2024 • 23:35 Комментировать
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

16-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль поделился впечатлениями от выступления за основной состав.

Юный вингер дебютировал за первую команду каталонского гранда ещё в 15-летнем возрасте, а в 16 лет стал постоянно выходить в старте. В текущем сезоне игрок по пять раз отметился голом и результативной передачей.

«В Ла Масии мне всегда говорили, что нужно наслаждаться игрой, верить в успех и уважать других. Попадание в первую команду было для меня мечтой, как и для всех детей, начинающих свой путь. Это главное, к чему ты стремишься, когда занимаешься в академии», – сказал в интервью официальному сайту «Барселоны» Ямаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль

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