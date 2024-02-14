Ямаль: «Я всегда буду благодарен Хави»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поблагодарил рулевого Хави Эрнандеса за доверие.

16-летний футболист стал регулярно появляться в стартовом составе «сине-гранатовых» в текущем сезоне. Дебют испанца в Ла Лиге состоялся весной прошлого года, когда тому было 15 лет.

«Я всегда буду благодарен Хави. Далеко не каждый тренер позволил бы мне дебютировать в 15 лет. В этом сезоне он предоставляет мне игровые минуты в каждом матче», – передаёт Managing Barca комментарии восходящей звезды.

Ламин Ямал записал на свой счёт пять забитых мячей и пять результативных пасов в 33 матчах нынешней кампании.