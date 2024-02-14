«Барселона» будет готова продать де Йонга, если он не продлит контракт

​Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть каталонский клуб.

По данным журналиста Хелена Кондиса, «сине-гранатовые» будут готовы продать футболиста, если он не подпишет новое соглашение. Ранее «Барселона» предложила голландцу новый контракт и дала неделю на размышление. В услугах де Йонга заинтересован «Тоттенхэм», который готов заплатить за игрока 60 миллионов евро. Также полузащитник входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне де Йонг провёл 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом. Его действующий контракт с «Барселоной» истекает в 2026 году.