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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай сделал Гризманну щедрый золотой подарок

14 Февраля 2024 • 18:03 Комментировать
Атлетико М
...
Лас-Пальмас
17.02 16:00

В январе текущего года нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Это произошло в январе в матче Суперкубка Испании с «Реалом» (3:5). Тот гол стал для француза 174-м в составе «Атлетико». Гризманн обошёл Луиса Арагонеса, рекорд которого держался с 1974 года.

Одноклубник Гризманна Мемфис Депай в честь этого события подарил Гризманну золотой перстень с 7-м номером. Видео с моментом вручения подарка появилось в социальных сетях.

Гризманн в нынешнем сезоне провёл 24 матча в чемпионате Испании, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Мемфис Депай ещё теги

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