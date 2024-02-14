Депай сделал Гризманну щедрый золотой подарок

В январе текущего года нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Это произошло в январе в матче Суперкубка Испании с «Реалом» (3:5). Тот гол стал для француза 174-м в составе «Атлетико». Гризманн обошёл Луиса Арагонеса, рекорд которого держался с 1974 года.

Одноклубник Гризманна Мемфис Депай в честь этого события подарил Гризманну золотой перстень с 7-м номером. Видео с моментом вручения подарка появилось в социальных сетях.

Гризманн в нынешнем сезоне провёл 24 матча в чемпионате Испании, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.